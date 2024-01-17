Через нічну атаку рф пів сотні будинків в Одесі лишились без тепла: його відновлять протягом доби - Харлов

Через нічну російську атаку дронами в одному із мікрорайонів Одеси пошкоджені системи теплопостачання, 58 будинків залишаються без тепла. Теплопостачання обіцяють відновити протягом доби. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов, передає УНН.

"Сьогодні вночі російський ворог вдався до чергових підступних ударів по мирному населенню Одещини, атакував нас ударними дронами. Завдячуючи силам ППО всі повітряні цілі були збиті.

Але, на жаль, уламки збитих дронів впали на житлові будинки. Внаслідок цього п’ять житлових будинків зазнали пошкоджень, один – постраждав найбільше. З нього евакуйовано 130 людей.

Крім того, внаслідок удару були пошкоджені системи теплопостачання району, і наразі 58 будинків залишається без тепла. Комунальні служби працюють в посиленому режимі, протягом доби всі наслідки будуть ліквідовані і теплопостачання буде повернуто у вказані будинки", - сказав він.

Харлов додав, що внаслідок атаки ворога постраждало п’ятеро осіб.

"Двоє були госпіталізовані, трьом - надана меддопомога на місці. Їх життю та здоров’ю наразі нічого не загрожує", - повідомив він.

Рятувальники ліквідували наслідки нічного обстрілу по Одещині