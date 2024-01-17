Рятувальники ліквідували наслідки нічного обстрілу по Одещині
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу в Одеській області було пошкоджено житловий будинок та евакуйовано 130 осіб. Три людини отримали поранення, було задіяно 52 рятувальники, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву.
Надзвичайники ліквідували наслідки нічного обстрілу по Одещині, повідомили в ДСНС, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки сталось загорання газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на загальній площі 50 кв. м.
Евакуйовано 130 осіб, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям . Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 кв.м.
Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки. На місці постраждали 3 особи.
Від ДСНС залучались 14 одиниць техніки та 52 рятувальники.
Українські війська збили 11 безпілотників під час нічної атаки на Одещину17.01.24, 05:40 • 33418 переглядiв