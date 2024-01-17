Українські війська збили 11 безпілотників під час нічної атаки на Одещину
Київ • УНН
Українські військові збили 11 безпілотників під час нічної атаки в Одеській області. Уламки та вибухова хвиля від кількох безпілотників пошкодили будівлі та автомобілі, внаслідок чого троє людей отримали поранення.
Під час нічної атаки на Одещині на підльоті до узбережжя українські військові збили 11 дронів. Про це повідомили в Силах оборони півдня України, передає УНН.
Деталі
Основні зусилля ворог зконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.
Більшість безпілотників впала у воду, але уламки кількох та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.
На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.
Троє людей отримали поранення, їм надано медичну допомогу.
Доповнення
Також по одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині.
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