Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область

Во время ночной атаки в Одесской области на подлете к побережью украинские военные сбили 11 дронов. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

Основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

Большинство беспилотников упало в воду, но обломки нескольких и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы.

В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы. говорится в сообщении

Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.

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Также по одному дрону уничтожено на Николаевщине и Кировоградщине.

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников в Одессе возросло до трех человек