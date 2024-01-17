Спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела по Одесской области

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  129420 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  143442 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  142247 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  147675 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  143098 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Новости по теме

Спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела по Одесской области

В результате ночного обстрела в Одесской области был поврежден жилой дом и эвакуированы 130 человек. Три человека получили ранения, было задействовано 52 спасателя, на месте развернут мобильный пункт обогрева.

Общество •   •  24451 просмотра
Спасатели ликвидировали последствия ночного обстрела по Одесской области

Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб

Как сообщается, за один день боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских пункта управления и одну управляемую ракету Х-59. Они также нанесли удары по району, где находился личный состав, вооружение и военная техника противника, истощив его силы вдоль всей линии фронта.

Война •   •  22901 просмотра
Силы обороны уничтожили 2 пункта управления врага за сутки - Генштаб

На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам

По сообщениям, Россия создает "дома молодежи" в захваченных отелях по всей Украине, используя их как пропагандистские центры для индоктринации подростков о якобы вине Украины в войне и получения прооккупационной поддержки.

Война •   •  22023 просмотра
На ВОТ враг развивает сеть "домов молодежи", где промывает мозги украинским подросткам

путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии - ISW

Президент России Путин работает над созданием условий для потенциальной будущей агрессии против стран Балтии с целью ослабить НАТО, говорится в отчете Института исследования войны. Эти агрессивные действия могут быть оправданы под видом "защиты соотечественников".

Война •   •  22497 просмотра
путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии - ISW

В россии второй раз за ночь заявили о сбитых ракетах и дронах над Белгородской областью

Министерство обороны России заявляет, что 17 января успешно перехватило четыре ракеты и два беспилотника над Белгородской областью, используя штатные системы противовоздушной обороны.

Война •   •  21614 просмотра
В россии второй раз за ночь заявили о сбитых ракетах и дронах над Белгородской областью

17 января: День детей-изобретателей, Международный день канатной дороги

17 января во всем мире отмечают День детского изобретательства, отмечая достижения юных изобретателей в истории. Это день также известен подачей первого патента на канатную дорогу в США в 1871 году.

УНН Lite •   •  18225 просмотра
17 января: День детей-изобретателей, Международный день канатной дороги

Население Китая уменьшается второй год

Население Китая сокращается второй год подряд, уменьшившись на 2,08 миллиона человек до 1,40967 миллиарда в 2023 году, что может негативно повлиять на будущий экономический рост.

Новости Мира •   •  16158 просмотра
Население Китая уменьшается второй год

Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область

Украинские военные сбили 11 беспилотников во время ночной атаки в Одесской области. Обломки и взрывная волна от нескольких беспилотников повредили здания и автомобили, в результате чего три человека получили ранения.

Война •   •  17667 просмотра
Украинские войска сбили 11 беспилотников во время ночной атаки на Одесскую область

В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Беларусь включила в свою военную доктрину пункт о применении ядерного оружия, что отражает размещение Россией такого оружия на ее территории, согласно данным Института изучения войны (ISW). Однако вероятность ядерной эскалации остается крайне низкой.

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В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали

Военно-морские силы США перехватили у берегов Сомали судно, которое, как подозревается, перевозило иранское оружие для йеменских хуситов. Корабль, представлявший угрозу, был захвачен и потоплен; судьба 14 членов экипажа устанавливается.

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США перехватили иранское оружие для хуситов у берегов Сомали