Из-за ночной атаки рф дронами на Харьков уже 16 пострадавших: показали последствия

В Харькове в результате ночной атаки рф дронами уже 16 пострадавших, среди них - четверо детей, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 12 июня в период ориентировочно с 01:40 до 03:10 вооруженные силы рф в очередной раз осуществили массированную атаку беспилотниками по Харькову. Под ударами были три района города:

из-за ударов российских БпЛА в Шевченковском районе города повреждены две школы, детский сад и остекление в домах. Без пострадавших;

города повреждены две школы, детский сад и остекление в домах. Без пострадавших; в Слободском районе вражеский беспилотник попал в магазин: помещение разрушено;

в Салтовском районе зафиксировано попадание по многоквартирному жилому дому. Повреждено более 10 авто.

Получили ранения и испытали острую реакцию на стресс 16 человек, среди которых четверо детей. Самый младший пострадавший - мальчик, которому два года. С ранением его доставили в больницу - сообщили в прокуратуре.

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