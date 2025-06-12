Из-за ночной атаки рф дронами на Харьков уже 16 пострадавших: показали последствия
Киев • УНН
В результате массированной атаки дронов по Харькову ночью 12 июня пострадали 16 человек, среди которых четверо детей. В Шевченковском, Слободском и Салтовском районах зафиксированы разрушения.
В Харькове в результате ночной атаки рф дронами уже 16 пострадавших, среди них - четверо детей, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 12 июня в период ориентировочно с 01:40 до 03:10 вооруженные силы рф в очередной раз осуществили массированную атаку беспилотниками по Харькову. Под ударами были три района города:
- из-за ударов российских БпЛА в Шевченковском районе города повреждены две школы, детский сад и остекление в домах. Без пострадавших;
- в Слободском районе вражеский беспилотник попал в магазин: помещение разрушено;
- в Салтовском районе зафиксировано попадание по многоквартирному жилому дому. Повреждено более 10 авто.
Получили ранения и испытали острую реакцию на стресс 16 человек, среди которых четверо детей. Самый младший пострадавший - мальчик, которому два года. С ранением его доставили в больницу
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