Через нічну атаку рф дронами на Харків уже 16 постраждалих: показали наслідки

У Харкові внаслідок нічної атаки рф дронами вже 16 постраждалих, серед них - четверо дітей, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, показавши наслідки, пише УНН.

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За даними слідства, 12 червня у період орієнтовно з 01:40 до 03:10 збройні сили рф вчергове здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами були три райони міста:

через удари російських БпЛА у Шевченківському районі міста пошкоджено дві школи, дитячий садок та скління у будинках. Без постраждалих;

міста пошкоджено дві школи, дитячий садок та скління у будинках. Без постраждалих; у Слобідському районі ворожий безпілотник поцілив у магазин: приміщення зруйновано;

у Салтівському районі зафіксовано влучання по багатоквартирному житловому будинку. Пошкоджено понад 10 авто.

Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 16 людей, серед яких четверо дітей. Наймолодший потерпілий - хлопчик, якому два роки. З пораненням його доставили до лікарні - повідомили у прокуратурі.

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