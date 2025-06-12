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Через нічну атаку рф дронами на Харків уже 16 постраждалих: показали наслідки

Київ • УНН

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Внаслідок масованої атаки дронів по Харкову вночі 12 червня постраждало 16 людей, серед яких четверо дітей. У Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах зафіксовано руйнування.

Через нічну атаку рф дронами на Харків уже 16 постраждалих: показали наслідки

У Харкові внаслідок нічної атаки рф дронами вже 16 постраждалих, серед них - четверо дітей, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 12 червня у період орієнтовно з 01:40 до 03:10 збройні сили рф вчергове здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами були три райони міста:

  • через удари російських БпЛА у Шевченківському районі міста пошкоджено дві школи, дитячий садок та скління у будинках. Без постраждалих;
    • у Слобідському районі ворожий безпілотник поцілив у магазин: приміщення зруйновано;
      • у Салтівському районі зафіксовано влучання по багатоквартирному житловому будинку. Пошкоджено понад 10 авто.

        Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 16 людей, серед яких четверо дітей. Наймолодший потерпілий - хлопчик, якому два роки. З пораненням його доставили до лікарні

        - повідомили у прокуратурі.

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        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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