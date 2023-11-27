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Из-за непогоды в Украине обесточены 2046 населенных пунктов - "Укрэнерго"

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 09:55  •  18215 просмотра

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2046 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды, что затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ; боевые действия также оставляют без света 530 населенных пунктов. Укрэнерго восстанавливает электроснабжение настолько, насколько это позволяет безопасность.

Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 2046 населенных пунктов, а шквальный ветер и мокрый снег затрудняют проведение аварийно-восстановительных работ.  Об этом заявили в пресс-службе "Укрэнерго", передает УНН

Детали

По состоянию на утро  27 ноября: "Укрэнерго" заживило 3 высоковольтные воздушные линии 330 кВ в южном регионе, которые были повреждены непогодой. Остаются отключенными из-за погодных условий 4 высоковольтные воздушные линии 330 кВ. В сетях облэнерго отключено 32 воздушные линии 110-35 кВ.

В целом из-за непогоды обесточены 2046 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях

- резюмировали в ведомстве.

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Вместе с тем из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 530 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской  областях. В "Укрэнерго" отмечают, что аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Производство электроэнергии

Аварийность блоков электростанций остается высокой. За сутки в аварийный ремонт вышел блок на теплоэлектростанции в другом регионе. 

Ночью вражеский обстрел нанес повреждения оборудованию теплоэлектростанции в восточном регионе. Объект работу не прекращал. Восстановлено теплоснабжение города-спутника, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. 

Потребление

Потребление в энергосистеме снижено из-за значительных повреждений сетей "Укрэнерго" и облэнерго. В течение дня, после восстановления электроснабжения в  пострадавших от непогоды населенных пунктах, ожидается стремительный рост потребления. 

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Это может привести к резкому росту нагрузки на энергосистему. Просим потребителей во время непогоды особенно внимательно относиться к экономному потреблению электроэнергии

- добавляют в "Укрэнерго".

Экспорт и импорт

Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии сегодня осуществляется в вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы.

Общий объем 716 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 330 МВт. Технически возможная максимальная мощность 1200 МВт.

Напомним

Сложные погодные условия в Украине привели к опозданию поездов дальнего следования более чем на час, хотя ни один рейс не отменен, а к поездам, обслуживающим заснеженные регионы, добавлены дополнительные вагоны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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