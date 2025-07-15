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Из-за непогоды на Полтавщине без света остались сотни потребителей

Киев • УНН

 • 542 просмотра

В Полтавской области 2 юридических и 837 бытовых потребителей в трех населенных пунктах Лохвицкой общины остались без электроснабжения из-за непогоды. Энергетики уже работают над восстановлением.

Из-за непогоды на Полтавщине без света остались сотни потребителей

В Полтавской области из-за непогоды без света остались 2 юридических и 837 бытовых потребителей, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, передает УНН со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута.

Из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения в трех населенных пунктах Лохвицкой общины. Без света остались 2 юридических и 837 бытовых потребителей

- сообщил Когут.

По его словам, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Непогода оставила без света часть жителей в четырех областях, потребление электричества растет - Укрэнерго14.07.25, 12:25 • 3462 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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