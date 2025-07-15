Из-за непогоды на Полтавщине без света остались сотни потребителей
Киев • УНН
В Полтавской области 2 юридических и 837 бытовых потребителей в трех населенных пунктах Лохвицкой общины остались без электроснабжения из-за непогоды. Энергетики уже работают над восстановлением.
В Полтавской области из-за непогоды без света остались 2 юридических и 837 бытовых потребителей, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, передает УНН со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута.
Из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения в трех населенных пунктах Лохвицкой общины. Без света остались 2 юридических и 837 бытовых потребителей
По его словам, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Непогода оставила без света часть жителей в четырех областях, потребление электричества растет - Укрэнерго14.07.25, 12:25 • 3462 просмотра