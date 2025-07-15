Из-за непогоды на Полтавщине без света остались сотни потребителей

В Полтавской области из-за непогоды без света остались 2 юридических и 837 бытовых потребителей, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, передает УНН со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута.

Из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения в трех населенных пунктах Лохвицкой общины. Без света остались 2 юридических и 837 бытовых потребителей - сообщил Когут.

По его словам, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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