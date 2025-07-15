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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Через негоду на Полтавщині без світла залишились сотні споживачів

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

У Полтавській області 2 юридичних та 837 побутових споживачів у трьох населених пунктах Лохвицької громади залишилися без електропостачання через негоду. Енергетики вже працюють над відновленням.

Через негоду на Полтавщині без світла залишились сотні споживачів

У Полтавській області через негоду без світла залишилися 2 юридичних та 837 побутових споживачів, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, передає УНН із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення електропостачання у трьох населених пунктах Лохвицької громади. Без світла залишилися 2 юридичних та 837 побутових споживачів 

- повідомив Когут.

За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Негода залишила без світла частину жителів у чотирьох областях, споживання електрики зростає - Укренерго14.07.25, 12:25 • 3480 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Полтавська область
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