Через негоду на Полтавщині без світла залишились сотні споживачів

У Полтавській області через негоду без світла залишилися 2 юридичних та 837 побутових споживачів, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, передає УНН із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення електропостачання у трьох населених пунктах Лохвицької громади. Без світла залишилися 2 юридичних та 837 побутових споживачів - повідомив Когут.

За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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