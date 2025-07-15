Через негоду на Полтавщині без світла залишились сотні споживачів
Київ • УНН
У Полтавській області 2 юридичних та 837 побутових споживачів у трьох населених пунктах Лохвицької громади залишилися без електропостачання через негоду. Енергетики вже працюють над відновленням.
У Полтавській області через негоду без світла залишилися 2 юридичних та 837 побутових споживачів, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, передає УНН із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.
Через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення електропостачання у трьох населених пунктах Лохвицької громади. Без світла залишилися 2 юридичних та 837 побутових споживачів
За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Негода залишила без світла частину жителів у чотирьох областях, споживання електрики зростає - Укренерго14.07.25, 12:25 • 3480 переглядiв