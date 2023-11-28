Из-за непогоды без света остаются 559 населенных пунктов, в результате обстрелов есть новые повреждения в сетях в четырех областях - Укрэнерго

Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине остаются обесточенными 559 населенных пунктов в 10 областях. Самая сложная ситуация - в Одесской, Николаевской, Донецкой областях. Заживлены 4 высоковольтные линии в южном и восточном регионах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Укрэнерго"

Обесточивание

В целом из-за непогоды остаются обесточенными на утро 559 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 443 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Харьковской, Херсонской областях.

За прошедшие сутки "Укрэнерго" заживило 2 высоковольтные воздушные линии 330 кВ в южном регионе, которые были повреждены непогодой. Также включили в работу еще одну линию 330 кВ - для повышения надежности питания в регионе. Еще одна высоковольтная воздушная линия 330кВ, которая выключалась по техническим причинам, возвращена в работу в восточном регионе.

Потребление

Уровень потребления электроэнергии растет на фоне морозной погоды и по мере того, как ремонтные бригады восстанавливают энергоснабжение населенных пунктов, пострадавших от от непогоды.

В "Укрэнерго" напомнили, что одновременное запитывание большого количества потребителей - это это сложный технический процесс, который может вызвать перегрузку электросетей и привести к дополнительным техническим повреждениям. Украинцев попросили потреблять электричество экономно, особенно в утренние и вечерние часы - с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00.

Производство электроэнергии

В течение суток 1 блок тепловой электростанции выведен в аварийный ремонт и 1 блок возвращен в работу.

Несмотря на отключение энергоблока, электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, сегодня достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. юридических потребителей. Лимиты потребления не вводились, указали в "Укрэнерго".

Экспорт/импорт

Экспорт сегодня отсутствует.

Импорт электроэнергии сегодня осуществляется в вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 1358 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 559 МВт. Технически возможная максимальная мощность 1200 М.