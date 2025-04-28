Из-за нехватки средств, ООН вынуждена сократить до 30% персонала Всемирной продовольственной программы
Киев • УНН
Всемирная продовольственная программа ООН планирует сократить до 30% рабочих мест по всему миру, что составляет около 6000 человек. Причиной является значительное сокращение бюджета, особенно со стороны США, что привело к обязательствам на 2025 год на 40% меньше, чем в предыдущем.
Сокращение может затронуть до 6 000 человек, говорится в сообщении для персонала, которое получило AFP, передает УНН.
Детали
Всемирная продовольственная программа ООН примерно на треть сократит свой персонал.
Всемирная продовольственная программа будет вынуждена сократить от 25 до 30% своего персонала по всему миру
Соответствующее письмо было отправлено сотрудникам ВПП, сообщило сегодня информационное агентство AFP. По данным документа, ожидается сокращение до 6000 человек.
Руководство ВПП также указывает, что организация ООН взяла на себя обязательства по выплатам на сумму 6,4 миллиарда долларов (5,6 миллиарда евро) на 2025 год.
Это на 40% меньше по сравнению с предыдущим годом.
К сожалению, мы не ожидаем, что эта ситуация улучшится
Напомним
Агентства ООН по вопросам продовольствия и беженцев планируют сокращение из-за падения финансирования, особенно со стороны США.