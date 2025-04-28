Из-за нехватки средств, ООН вынуждена сократить до 30% персонала Всемирной продовольственной программы

Всемирная продовольственная программа ООН планирует сократить до 30% рабочих мест по всему миру, что составляет около 6000 человек. Причиной является значительное сокращение бюджета, особенно со стороны США, что привело к обязательствам на 2025 год на 40% меньше, чем в предыдущем.