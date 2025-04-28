Через брак коштів, ООН змушена скоротити до 30% персоналу Всесвітньої продовольчої програми

Всесвітня продовольча програма ООН планує скоротити до 30% робочих місць у всьому світі, що становить близько 6000 осіб. Причиною є значне скорочення бюджету, особливо з боку США, що призвело до зобов'язань на 2025 рік на 40% менших за попередній.