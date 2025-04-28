Через брак коштів, ООН змушена скоротити до 30% персоналу Всесвітньої продовольчої програми
Київ • УНН
Всесвітня продовольча програма ООН планує скоротити до 30% робочих місць у всьому світі, що становить близько 6000 осіб. Причиною є значне скорочення бюджету, особливо з боку США, що призвело до зобов'язань на 2025 рік на 40% менших за попередній.
Скорочення може зачепити до 6 000 осіб, йдеться в повідомленні для персоналу, яке отримало AFP, передає УНН.
Деталі
Всесвітня продовольча програма ООН приблизно на третину скоротить свій персонал.
Всесвітня продовольча програма буде змушена скоротити від 25 до 30% свого персоналу по всьому світу
Відповідний лист було надіслано співробітникам ВПП, повідомило сьогодні інформаційне агентство AFP. За даними документу, очікується скорочення до 6000 осіб.
Керівництво ВПП також вказує, що організація ООН взяла на себе зобов'язання щодо виплат на суму 6,4 мільярда доларів (5,6 мільярда євро) на 2025 рік.
Це на 40% менше порівняно з попереднім роком.
На жаль, ми не очікуємо, що ця ситуація покращиться
Нагадаємо
Агентства ООН з питань продовольства та біженців планують скорочення через падіння фінансування, особливо зі сторони США.