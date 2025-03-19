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Из-за атаки рф на Киевскую область двое пострадавших: показали последствия

Киев • УНН

 • 31720 просмотра

В результате обстрела Киевской области повреждены дома в Бориспольском и Бучанском районах. Пострадали два человека, они госпитализированы.

Из-за атаки рф на Киевскую область двое пострадавших: показали последствия

В результате атаки рф на Киевскую область ночью повреждены дома в Бориспольском и Бучанском районах, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщили в ГУНП в области, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 08:30 в области зафиксировано несколько возгораний травяного настила в Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах. Все очаги возгорания ликвидировали спасатели.

В Бориспольском районе поврежден дом.

В Бучанском районе повреждены 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и 19 автомобилей. Также разрушениям подверглись два здания и летняя терраса одного из заведений. В результате атаки пострадали 54-летний мужчина и 43-летняя женщина. Оба доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Мужчина, по данным ГСЧС, получил ранения нижних конечностей.

Как указали в ГСЧС, пожарные ликвидировали возгорание в таунхаусах.

Также последствия атаки рф показали в ГСЧС.

Атака врага на Киевскую область: ранен мужчина, повреждены дома в четырех районах19.03.25, 04:34 • 111772 просмотра

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