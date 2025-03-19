Из-за атаки рф на Киевскую область двое пострадавших: показали последствия
Киев • УНН
В результате обстрела Киевской области повреждены дома в Бориспольском и Бучанском районах. Пострадали два человека, они госпитализированы.
В результате атаки рф на Киевскую область ночью повреждены дома в Бориспольском и Бучанском районах, пострадали два человека, они госпитализированы, сообщили в ГУНП в области, показав последствия, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 08:30 в области зафиксировано несколько возгораний травяного настила в Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах. Все очаги возгорания ликвидировали спасатели.
В Бориспольском районе поврежден дом.
В Бучанском районе повреждены 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и 19 автомобилей. Также разрушениям подверглись два здания и летняя терраса одного из заведений. В результате атаки пострадали 54-летний мужчина и 43-летняя женщина. Оба доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Мужчина, по данным ГСЧС, получил ранения нижних конечностей.
Как указали в ГСЧС, пожарные ликвидировали возгорание в таунхаусах.
Также последствия атаки рф показали в ГСЧС.
Атака врага на Киевскую область: ранен мужчина, повреждены дома в четырех районах19.03.25, 04:34 • 111772 просмотра