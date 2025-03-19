Через атаку рф на Київщину двоє постраждалих: показали наслідки

Внаслідок атаки рф на Київську область вночі пошкоджено будинки в Бориспільському та Бучанському районах, постраждали двоє людей, їх госпіталізовано, повідомили у ГУНП в області, показавши наслідки, пише УНН.

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Станом на 08:30 в області зафіксовано декілька загорянь трав’яного настилу в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах. Усі осередки займання ліквідували рятувальники.

У Бориспільському районі пошкоджено будинок.

У Бучанському районі пошкоджено 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Також руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Обох доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Чоловік, за даними ДСНС, отримав поранення нижніх кінцівок.

Як вказали у ДСНС, вогнеборці ліквідували займання в таунхаусах.



Також наслідки атаки рф показали у ДСНС.

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах