Из-за атаки рф на Днепропетровщине погибли 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет

В Днепропетровской области трое детей в возрасте 6, 8 и 14 лет погибли в результате удара рф по Синельниковскому району. Всего в области погибли девять человек, еще 25 получили ранения. О последствиях массовой атаки рассказал председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Ужасное утро. Трое погибших детей на Синельниковщине. 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет. А в целом - шесть человек. Еще шестеро пострадали - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в Синельниковском районе в результате атаки рф повреждены три десятка частных домов. 4 практически разрушены. Было несколько пожаров, которые уже потушили. На месте работают все службы, отметил Лысак.

Также сообщил, что в днепровской многоэтажке уже потушили масштабный пожар.

Всего из 16 пострадавших в городе половина - в больнице. Все в состоянии средней тяжести. У людей осколочные ранения, переломы, гематомы, резаные раны.

"Люди сильно напуганы. Возле разбитого дома работают психологи", - отметил Лысак.

Также глава ОВА сообщил, что в Кривом Роге трое раненых. Из них двое - в больнице в состоянии средней тяжести.

В Павлограде повреждено админздание.

Ранее УНН сообщал, что в Днепропетровской области количество погибших в результате атаки рф возросло до девяти - в больнице умерла раненая девушка.