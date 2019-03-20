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Из тюрем в ОРДЛО на подконтрольную территорию забрали еще 60 украинцев

Киев • УНН

 • 10140 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня в Счастье Луганской области представителями оккупационной администрации были переданы 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории, еще 60 заключенных планируют забрать в апреле. Об этом сообщила в среду Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Из тюрем в ОРДЛО на подконтрольную территорию забрали еще 60 украинцев

"Сегодня в городе Счастье нам передали 60 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - сообщила Денисова в Facebook.

Она напомнили, что в феврале из ОРДЛО уже забирали 33 осужденных, а в декабре прошлого года - 42.

"За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождены в связи с окончанием срока отбывания наказания", - указала Омбудсмен.

"4 человека, в том числе женщина, - среди 60-ти перемещенных сегодня человек - находились более 9 лет в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда", - добавила она.

Она отметила, что вина этих 4 лиц не была доказана в законном порядке, что является грубым нарушением их прав на справедливый суд.

"Наш следующий визит в Луганскую область спланирован на конец апреля. Мы снова заберем 60 заключенных", - указала Денисова.

Омбудсмен также отметила, что обсудила вопрос о возможности передачи осужденных, адрес регистрации которых - на территории, неподконтрольной украинскому правительству, или на территории временно оккупированного Крыма.

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