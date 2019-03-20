Із в'язниць з ОРДЛО на підконтрольну територію забрали ще 60 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні у Щасті Луганської області представниками окупаційної адміністрації було передано 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території, ще 60 ув'язнених планують забрати у квітні. Про це повідомила у середу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Сьогодні у містечку Щастя нам передали 60 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території", - повідомила Денісова у Facebook.
Вона нагадали, що у лютому з ОРДЛО вже забирали 33 засуджених, а в грудні минулого року - 42.
"За останні три місяці нам вдалося перемістити з непідконтрольної уряду України території Луганської області 135 ув’язнених, 22 з яких вже звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання", - вказала Омбудсмен.
"4 особи, у тому числі жінка, - серед 60-ти переміщених сьогодні осіб - перебували більш ніж 9 років в пенітенціарних закладах на тимчасово окупованій території Луганської області без рішення суду", - додала вона.
Вона зауважила, що вину цих 4 осіб не було доведено у законному порядку, що є грубим порушенням їх прав на справедливий суд.
"Наш наступний візит до Луганської області сплановано на кінець квітня. Ми знову заберемо 60 ув‘язнених", - вказала Денісова.
Омбудсмен також вказала, що обговорила питання щодо можливості передачі засуджених, адреса реєстрації яких - на території, непідконтрольній українському уряду, або на території тимчасово окупованого Криму.