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Із в'язниць з ОРДЛО на підконтрольну територію забрали ще 60 українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні у Щасті Луганської області представниками окупаційної адміністрації було передано 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території, ще 60 ув'язнених планують забрати у квітні. Про це повідомила у середу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Із в'язниць з ОРДЛО на підконтрольну територію забрали ще 60 українців

"Сьогодні у містечку Щастя нам передали 60 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території", - повідомила Денісова у Facebook.

Вона нагадали, що у лютому з ОРДЛО вже забирали 33 засуджених, а в грудні минулого року - 42.

"За останні три місяці нам вдалося перемістити з непідконтрольної уряду України території Луганської області 135 ув’язнених, 22 з яких вже звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання", - вказала Омбудсмен.

"4 особи, у тому числі жінка, - серед 60-ти переміщених сьогодні осіб - перебували більш ніж 9 років в пенітенціарних закладах на тимчасово окупованій території Луганської області без рішення суду", - додала вона.

Вона зауважила, що вину цих 4 осіб не було доведено у законному порядку, що є грубим порушенням їх прав на справедливий суд.

"Наш наступний візит до Луганської області сплановано на кінець квітня. Ми знову заберемо 60 ув‘язнених", - вказала Денісова.

Омбудсмен також вказала, що обговорила питання щодо можливості передачі засуджених, адреса реєстрації яких - на території, непідконтрольній українському уряду, або на території тимчасово окупованого Криму.

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