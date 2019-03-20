Із в'язниць з ОРДЛО на підконтрольну територію забрали ще 60 українців

КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні у Щасті Луганської області представниками окупаційної адміністрації було передано 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території, ще 60 ув'язнених планують забрати у квітні. Про це повідомила у середу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.