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Із в'язниць з ОРДЛО перемістили 42 арештанти

Київ • УНН

 • 14572 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Переміщення засуджених до початку бойових дій у 2014 році почалося з місць позбавлення волі на тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей на підконтрольну Україні територію. Сьогодні з окупованого Луганська перемістили 42 арештанти, у четвер, 13 грудня, переміщення продовжиться - з Донецька. Про це повідомила учасниця мінських переговорів щодо Донбасу, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Faсebook, передає УНН.

Із в'язниць з ОРДЛО перемістили 42 арештанти

"Сьогодні, у рамках домовленостей, раніше досягнутих на гуманітарній підгрупі в Мінську, відбулося переміщення засуджених ще до початку війни 2014 року, не пов‘язаних з конфліктом. На підконтрольну українській владі територію було переміщено 42 особи з окупованого Луганську. Вони хочуть і будуть відбувати свій термін покарання в українських тюрмах", - повідомила вона.

З її слів, переміщення відбулося за участі Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової, представників її офісу, пенітенціарної служби та представників СБУ, які працюють в гуманітарній групі в Мінську.

"У четвер буде продовжено переміщення засуджених до початку війни, не пов‘язаних з конфліктом, з окупованого Донецька", - повідомила вона.

При цьому вона зауважила, що в української сторони є дані про "чимало фактів незаконного використання засуджених як робочої сили" в ОРДЛО.

"На сьогодні близько 1000 осіб і їх родин звернулися про переміщення, офіс Омбудвумен готовий був розпочати цю роботу ще в травні... Принагідно, українська сторона сьогодні ще раз наголосила представникам ОРДЛО, що ми готові до звільнення заручників - військових і цивільних - і пропонуємо 27 грудня здійснити таке звільнення в форматі 66 на 19", - додала Геращенко.

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