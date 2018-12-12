Із в'язниць з ОРДЛО перемістили 42 арештанти

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Переміщення засуджених до початку бойових дій у 2014 році почалося з місць позбавлення волі на тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей на підконтрольну Україні територію. Сьогодні з окупованого Луганська перемістили 42 арештанти, у четвер, 13 грудня, переміщення продовжиться - з Донецька. Про це повідомила учасниця мінських переговорів щодо Донбасу, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Faсebook, передає УНН.