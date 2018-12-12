Из тюрем с ОРДЛО переместили 42 арестанта

"Сегодня, в рамках договоренностей, ранее достигнутых на гуманитарной подгруппе в Минске, произошло перемещение осужденных еще до начала войны 2014 года, не связанных с конфликтом. На подконтрольную украинской власти территорию были перемещены 42 человека из оккупированного Луганска. Они хотят и будут отбывать свой срок наказания в украинских тюрьмах", - сообщила она.

По ее словам, перемещение произошло с участием Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее офиса, пенитенциарной службы и представителей СБУ, работающих в гуманитарной группе в Минске.

"В четверг будет продолжено перемещение осужденных до начала войны, не связанных с конфликтом, с оккупированного Донецка", - сообщила она.

При этом она отметила, что у украинской стороны есть данные о "множестве фактов незаконного использования осужденных в качестве рабочей силы".

"На сегодняшний день около 1000 человек и их семей обратились о перемещении, офис Омбудвумен готов был начать эту работу еще в мае... Попутно, украинская сторона сегодня еще раз подчеркнула представителям ОРДЛО, что мы готовы к освобождению заложников - военных и гражданских - и предлагаем 27 декабря осуществить такое освобождение в формате 66 на 19", - добавила Геращенко.