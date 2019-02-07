Із в'язниць з ОРДЛО передали ще 33 засуджених

"Сьогодні у містечку Щастя нам передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території", - повідомила Денісова у Facebook.

Вона нагадали, що в грудні минулого року на підконтрольну Україні територію забрали 42 ув’язнених. З її слів, "12 з яких вже звільнено у зв’язку з відбуттям призначеного строку покарання".