Із в'язниць з ОРДЛО передали ще 33 засуджених

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Із місць відбування покарань на тимчасово окупованій території Луганської області на підконтрольну уряду України територію передали ще 33 засуджених для продовження відбування покарання. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Сьогодні у містечку Щастя нам передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території", - повідомила Денісова у Facebook.

Вона нагадали, що в грудні минулого року на підконтрольну Україні територію забрали 42 ув’язнених. З її слів, "12 з яких вже звільнено у зв’язку з відбуттям призначеного строку покарання".

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