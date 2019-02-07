Из тюрем с ОРДЛО передали еще 33 осужденных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. С мест отбывания наказаний на временно оккупированной территории Луганской области на подконтрольную правительству Украины территорию передали еще 33 осужденных для продолжения отбывания наказания. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Сегодня в городе Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - сообщила Денисова в Facebook.
Она напомнили, что в декабре прошлого года на подконтрольную Украины территорию забрали 42 заключенных. По ее словам, "12 из которых уже освобождены в связи с отбытием назначенного срока наказания".