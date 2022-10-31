Из США в Европу следует авианосная ударная группа с истребителями и вертолетами – UK Defence Journal

Детали

Отмечается, что это первое развертывание американского авианосца. Кроме Gerald Ford в ударную группу входят семь подразделений.

Всего на борту находятся 90 самолетов и вертолетов, в том числе новейшие истребители F-35C.

В то же время, пресс-служба ВМС США пишет, что по состоянию на 28 октября авианосец Gerald Ford находился в канадском порту Галифакса.

Предположительно, корабли прибудут на базу в Портсмуте на юге Англии в середине ноября.

Добавим

Как сообщал УНН, Южная Корея и США готовятся к началу крупномасштабных воздушных учений до конца этого месяца на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове.

По сообщениям местных СМИ, воздушные учения начнутся с 31 октября по 4 ноября с участием американских самолетов-невидимок F-35B и около 140 боевых самолетов из Южной Кореи, включая истребители F-35A, F-15 и KF-16.