Із США до Європи випливає авіаносна ударна група з винищувачами та вертольотами – UK Defence Journal

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Зазначається, що це перше розгортання американського авіаносця. Крім Gerald Ford до ударної групи входять сім підрозділів.

Загалом на борту перебувають 90 літаків і вертольотів, зокрема новітні винищувачі F-35C.

Водночас прес-служба ВМС США пише, що станом на 28 жовтня авіаносець Gerald Ford перебував у канадському порту Галіфакса.

Імовірно, кораблі прибудуть на базу в Портсмуті на півдні Англії в середині листопада.

Додамо

Як повідомляв УНН, Південна Корея і США готуються до початку великомасштабних повітряних навчань до кінця цього місяця на тлі зростаючої напруженості на Корейському півострові.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, повітряні навчання розпочнуться з 31 жовтня до 4 листопада за участю американських літаків-невидимок F-35B і приблизно 140 бойових літаків із Південної Кореї, включно з винищувачами F-35A, F-15 і KF-16.