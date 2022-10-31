Із США до Європи випливає авіаносна ударна група з винищувачами та вертольотами – UK Defence Journal
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Зі США до Європи прямує ударна група кораблів ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Gerald Ford. Як пише UK Defence Journal, її прибуття очікується в середині листопада, передає УНН.
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Зазначається, що це перше розгортання американського авіаносця. Крім Gerald Ford до ударної групи входять сім підрозділів.
Загалом на борту перебувають 90 літаків і вертольотів, зокрема новітні винищувачі F-35C.
Водночас прес-служба ВМС США пише, що станом на 28 жовтня авіаносець Gerald Ford перебував у канадському порту Галіфакса.
Імовірно, кораблі прибудуть на базу в Портсмуті на півдні Англії в середині листопада.
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Як повідомляв УНН, Південна Корея і США готуються до початку великомасштабних повітряних навчань до кінця цього місяця на тлі зростаючої напруженості на Корейському півострові.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, повітряні навчання розпочнуться з 31 жовтня до 4 листопада за участю американських літаків-невидимок F-35B і приблизно 140 бойових літаків із Південної Кореї, включно з винищувачами F-35A, F-15 і KF-16.