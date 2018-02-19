Из Шевченковского райсуда Киева сняли охрану
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Из Шевченковского районного суда Киева сняли охрану. Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк во время экстренного заседания Совета, передает УНН.
В начале заседания Бенедисюк предложил членам ВСП рассмотреть публичное обращение ВСП относительно обращения председателя Шевченковского районного суда Киева, а также сообщения в СМИ МВД о снятии охраны с судов.
"19 февраля в Высший совет правосудия поступило обращение председателя этого суда о снятии охраны суда без объяснения причин", - сообщил председатель Совета.
Позже, уже во время брифинга для журналистов, Бенедисюк высказал убеждение, что охрана суда будет восстановлена в соответствии с законом.
"Я уверен, что суды будут охранять", - добавил он.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попросил созвать внеочередное заседание Кабинета министров и планирует внести на рассмотрение правительства вопрос о прекращении охраны судов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии.
В свою очередь Высший совет правосудия категорически не приемлет публичные заявления руководства Министерства внутренних дел Украины относительно отказа выполнять функции по охране, а требования принять определенное решение является вмешательством и давлением на судебную систему.