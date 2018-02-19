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Із Шевченківського райсуду Києва зняли охорону

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Із Шевченківського районного суду Києва зняли охорону. Про це сьогодні сказав голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк під час екстреного засідання Ради, передає УНН.

На початку засідання Бенедисюк запропонував членам ВРП розглянути публічне звернення ВРП стосовно звернення голови Шевченківського районного суду Києва, а також повідомлення у ЗМІ МВС щодо зняття охорони з судів.

“19 лютого до Вищої ради правосуддя надійшло звернення голови цього суду про зняття охорони суду без повідомлення причин”, — повідомив голова Ради.

Пізніше, вже під час брифінгу для журналістів, Бенедисюк висловив переконання, що охорона суду буде відновлена відповідно до закону.

"Я впевнений, що суди охоронятимуть", - додав він.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що попросив скликати позачергове засідання Кабінету міністрів і планує внести на розгляд уряду питання про припинення охорони судів співробітниками Національної поліції і Національної гвардії.

У свою чергу Вища рада правосуддя категорично не сприймає публічні заяви керівництва Міністерства внутрішніх справ України стосовно відмови виконувати функції з охорони судів, а вимоги ухвалити певне рішення є втручанням і тиском на судову систему

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