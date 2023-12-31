Из-под завалов достали еще одно тело: в Киеве возросло количество погибших в результате авиаудара рф

В результате масштабного авиаудара рф по Украине, который состоялся 29 декабря, в Киеве погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, сообщает УНН.

Детали

К сожалению, тела погибших в результате ракетного удара продолжают находить. Спасатели достали из-под завалов еще одно тело. На эту минуту, 29 декабря рашисты убили ракетами уже 22-х киевлян. - резюмировал начальник КГВА Сергей Попко.

Массированный авиаудар по Украине: в Днепре возросло количество погибших

Дополнение

В ГСЧС отмечают, что тело погибшего деблокировали из-под в Шевченковском районе Киева. Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним,

29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Сегодня Дни траура объявлены в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.