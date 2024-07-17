Из оккупации вернули еще двух украинских детей
Киев • УНН
С временно оккупированных территорий вернули 6-летнего Максима и 12-летнего Никиту на подконтрольную правительству Украины территорию.
С временно оккупированных территорий вернули 6-летнего Максима и 12-летнего Никиту на подконтрольную правительству Украины территорию, сообщили в среду в Минреинтеграции, пишет УНН.
Продолжаем возвращать украинских детей с временно оккупированных территорий. Возвращению 6-летнего Максима и 12-летнего Никиты на подконтрольную правительству Украины территорию способствовало Минреинтеграции вместе с общественным союзом «Украинская сеть за права ребенка»
В начале полномасштабного вторжения оба парня, как отмечается, гостили у бабушек и дедушек. Максим в Запорожской области, Никита - в Луганской. После оккупации вывезти их сразу не удалось.
Возвращение ребят стало возможным благодаря проекту "Путь домой". Его реализует Украинская сеть за права ребенка. Партнером проекта является Минреинтеграции.
Из российской оккупации спасли еще семерых детей10 июля 2024, 11:33 • 17391 просмотр