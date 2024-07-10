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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из российской оккупации спасли еще семерых детей

Из российской оккупации спасли еще семерых детей

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 11:33  •  8651 просмотра

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Семеро детей в возрасте от 9 до 17 лет и их семьи были спасены из российской оккупации в Херсонской области.

Семеро детей в возрасте от 9 до 17 лет и их семьи были спасены из российской оккупации в Херсонской области, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из российской оккупации спасли еще семеро детей и их семьи. На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть шесть мальчиков и одну девочку в возрасте от 9 до 17 лет

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, "дети и их родители с ужасом рассказали о том, что им пришлось пережить на временно оккупированной Херсонщине". "Это - издевательства, обыски и угрозы", - указал глава ОВА.

"К счастью, сейчас уже дети и взрослые в безопасности, впереди у них - длительный процесс восстановления. Они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - сообщил Прокудин.

Над этим возвращением, по его словам, работала команда благотворительной организации "Save Ukraine". Искренне поблагодарил, что помогли нашим гражданам преодолеть этот трудный путь домой.

"Только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию  удалось вернуть 146 детей из Херсонской области", - указал Прокудин.

В Украину вернули из России пятерых депортированных детей-сирот31 мая 2024, 21:55 • 35785 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
khersonХерсон
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