Из херсонской колонии сбежал осужденный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Около полуночи осужденных Чекан Виктор Викторович 1990 года рождения сбежал из Северной исправительной колонии №90 через забор. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил заместитель начальника Северной исправительной колонии №90 Константин Парган.
"19 декабря около 23:15 с участка карантина участка распределения приговоренный 1990 года рождения совершил побег путем преодоления основного ограждения", – сообщил Парган.
По его словам, в колонию беглец прибыл отбывать срок наказания 12 декабря этого года по статье "Попытка побега из места лишения свободы" на срок 3 года и два месяца.
"В 2015 году он уже был осужден за кражу. Его посадили на 4 года, срок отбывал в Николаевском учреждении. Однако недавно пытался бежать. Его поймали с поличным. Беглеца повторно осудили и направили отбывать наказание в Северную исправительную колонию №90", – отметил Парган.
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области, в настоящее время на территории области введен оперативный план "Сирена".
"Приметы беглеца: рост около 180 см, худощавого телосложения, лицо овальной формы, черные густые брови, уши оттопырены, темные волосы, имеет залысины, глаза карие. Особой приметой являются шрамы на ладони правой руки длиной около 3 см и на правой брови длиной 2 см", – уточнили в ГУНП.
Полиция призвала всех, кто владеет информацией о местонахождении осужденного, срочно сообщать по телефону "102".
Напомним, из зала судебного заседания Голосеевского районного суда в Киеве сбежал подозреваемый в умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК Украины). Правоохранители задержали подозреваемого.