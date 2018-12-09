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Засуджений болівійський наркобарон утік із лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Хорхе Суарес, 67-річний соратник колумбійського наркобарона Пабло Ескобаро, втік з-під варти у лікарні міста Ла-Пас. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Засуджений болівійський наркобарон утік із лікарні

"67-річний болівієць, який вважався одним із найбільших наркоторгівців Південної Америки 1980-х роках, у ніч з 7 на 8 грудня втік із приватної клініки столиці Болівії", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначають: "Суарес прибув до Болівії в квітні цього року після того, як він був достроково звільнений з в'язниці в США, де провів 28 років з 36 призначених йому судом за незаконний оборот наркотиків. У Болівії він був засуджений до ще 15 років ув'язнення за аналогічним звинуваченням, проте на початку грудня, за дозволом судді, Суареса на 10 днів перевели в приватну клініку для лікування".

Повідомляють, що до операції з пошуку Хорхе Суареса залучено розвідувальний апарат поліції.

Як повідомляв УНН, раніше Хуліан Грімальді Паредес, фінансовий спонсор екс-ватажка наркокартелю “Сіналоа” Хоакіна Гусмана, втік з в’язниці “Агуаруто” на північному заході Мексики.

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