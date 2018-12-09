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Осужденный боливийский наркобарон сбежал из больницы

Киев • УНН

 • 10753 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Хорхе Суарес, 67-летний соратник колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, сбежал из-под стражи в больнице города Ла-Пас. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Осужденный боливийский наркобарон сбежал из больницы

"67-летний боливиец, который считался одним из крупнейших наркоторговцев Южной Америки 1980-х годах, в ночь с 7 на 8 декабря сбежал из частной клиники столицы Боливии", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается: "Суарес прибыл в Боливию в апреле этого года после того, как он был досрочно освобожден из тюрьмы в США, где провел 28 лет с 36 назначенных ему судом за незаконный оборот наркотиков. В Боливии он был приговорен к еще 15 лет заключения по аналогичному обвинению, однако в начале декабря, за разрешением судьи, Суареса на 10 дней перевели в частную клинику для лечения".

Сообщается, что в операции по поиску Хорхе Суареса привлечен разведывательный аппарат полиции.

Как сообщал УНН, ранее Хулиан Гримальди Паредес, финансовый спонсор экс-главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана, сбежал из тюрьмы "Агуаруто" на северо-западе Мексики.

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