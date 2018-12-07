Підозрюваного, який втік із столичного суду, затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Андрій Йолкін, який втік з Голосіївського райсуду столиці, затриманий. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Месимец, передає УНН.
"Андрій Йолкін, який втік з Голосіївського райсуду столиці, затриманий та доставлений до Голосіївського управління поліції", - написала Максимець.
Як повідомляв УНН, учора із зали судового засідання Голосіївського районного суду в місті Києві втік підозрюваний в умисному вбивстві (ч. 2 ст. 115 КК України) Йолкін Андрій Валерійович, 1988 року народження.
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом втечі підозрюваного у вбивстві із зали Голосіївського суду міста Києва.