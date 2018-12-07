Подозреваемого, сбежавшего из столичного суда, задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Андрей Елкин, сбежавший из Голосеевского райсуда столицы, задержан. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
"Андрей Елкин, сбежавший из Голосеевского райсуда столицы, задержан и доставлен в Голосеевское управление полиции", - написала Максимец.
Как сообщал УНН, вчера из зала судебного заседания Голосеевского районного суда в Киеве убежал подозреваемый в умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК Украины) Елкин Андрей Валерьевич, 1988 года рождения.
Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту побега подозреваемого в убийстве из зала Голосеевского суда города Киева.