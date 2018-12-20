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Із херсонської колонії втік засуджений

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Близько півночі засуджений Чекан Віктор Вікторович 1990 року народження втік з Північної виправної колонії №90 через огорожу. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив заступник начальника Північної виправної колонії №90 Костянтин Парган.

Із херсонської колонії втік засуджений

"19 грудня близько 23:15 з дільниці карантину дільниці розподілу засуджений 1990 року народження скоїв втечу шляхом подолання основної огорожі", – повідомив Парган.

За його словами, до колонії втікач прибув відбувати термін покарання 12 грудня цього року за статтею "Спроба втечі з місця позбавлення волі" на термін 3 роки і два місяці.

"У 2015 році він вже був засуджений за крадіжку. Його ув’язнили на 4 роки, термін відбував у Миколаївській установі. Проте нещодавно намагався втекти. Його спіймали на гарячому. Втікача повторно засудили та направили відбувати покарання до Північної виправної колонії №90", – зазначив Парган.

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Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Херсонській області, наразі на території області введений оперативний план "Сирена".

"Прикмети втікача: зріст близько 180 см, худорлявої статури, обличчя овальної форми, чорні густі брови, вуха відтопирені, темне волосся, має залисини, очі карі. Особливою прикметою є шрами на долоні правої руки довжиною біля 3 см та на правій брові довжиною 2 см", – уточнили у ГУНП.

Поліція закликала усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування засудженого, терміново повідомляти за номером "102".

Нагадаємо, із зали судового засідання Голосіївського районного суду в місті Києві втік підозрюваний в умисному вбивстві (ч. 2 ст. 115 КК України). Правоохоронці затримали підозрюваного.

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