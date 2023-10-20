Из 308 записанных на эвакуацию из сектора Газы украинцев около половины незадокументированы - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Из всех украинцев, которые находятся в списке на эвакуацию из сектора Газа на 19 октября около половины – это незадокументированные лица. Об этом в интервью DW заявил посол Украины в Каире Николай Нагорный, пишет УНН.
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«По состоянию на 19 октября в число желающих покинуть (сектор Газы - ред.) записались 308 граждан Украины. В основном это женщины, которые женились на палестинцах, и их дети. Из этих 308 человек фактически половина - незадокументированные. То есть у них либо паспорта закончились, либо их вообще не было, если говорить о детях», - сказал Николай Нагорный.
Детали
Посольство Украины будет способствовать обеспечению временными документами тех, кто либо являются гражданами Украины и имеют просроченные документы, либо имеет право стать гражданином Украины, чтобы эвакуировать людей из зоны конфликта и перевезти их в Украину.
Пока окончательного варианта, как будет происходить эвакуация, нет ни у одного из посольств, потому что есть несколько вариантов осуществления эвакуации.
Либо сотрудники посольств вместе с транспортными средствами отправятся на КПП "Рафах" для встречи и приема граждан, обеспечения прохождения через границу и документирования. Либо египетские власти обеспечат собственными силами встречу всех иностранцев на границе с Палестинскими территориями и обеспечат их транспортировку до более безопасного пункта для прохождения границы и уже после этого украинцы будут перевезены в ближайший аэропорт и отправлены в одну из соседних с Украиной стран.
Николай Нагорный также отмечает, что вопрос эвакуации из Газы достаточно сложный, так как на границе собралось большое количество людей - не только иностранцев, но и палестинцев. Поэтому обеспечение их организованного пересечения границы - это большой вызов.
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