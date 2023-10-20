Із 308 записаних на евакуацію з сектору Гази українців близько половини незадокументовано - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. З усіх українців, які перебувають в списку на евакуацію з сектору Гази на 19 жовтня близько половини – це незадокументовані особи. Про це в інтерв’ю DW заявив посол України в Каїрі Микола Нагорний, пише УНН.
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«Станом на 19 жовтня до числа охочих залишити (сектор Гази - ред.) записалися 308 громадян України. В основному це жінки, які одружилися з палестинцями, та їхні діти. З цих 308 осіб фактично половина - незадокументовані. Тобто у них або паспорти закінчилися, або їх взагалі не було, якщо говорити про дітей», - сказав Микола Нагорний.
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Посольство України буде сприяти забезпеченню тимчасовими документами тих, хто або є громадянами України і мають прострочені документи, або має право стати громадянином України, щоб евакуювати людей із зони конфлікту і перевезти їх в Україну.
Поки що остаточного варіанту, як відбуватиметься евакуація, немає у жодного з посольств, бо є декілька варіантів здійснення евакуації.
Або співробітники посольств разом з транспортними засобами вирушать на КПП "Рафах" для зустрічі і прийому громадян, забезпечення проходження через кордон і документування. Або єгипетська влада забезпечить власними силами зустріч усіх іноземців на кордоні з Палестинськими територіями і забезпечить їх транспортування до більш безпечного пункту для проходження кордону та вже після цього українці будуть перевезені до найближчого аеропорту і відправлені в одну з сусідніх з Україною країн.
Микола Нагорний також зазначає, що питання евакуації з Гази досить складне, тому що на кордоні зібралася велика кількість людей - не тільки іноземців, але і палестинців. Тому забезпечення їх організованого перетину кордону - це великий виклик.
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