Із 308 записаних на евакуацію з сектору Гази українців близько половини незадокументовано - посол

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«Станом на 19 жовтня до числа охочих залишити (сектор Гази - ред.) записалися 308 громадян України. В основному це жінки, які одружилися з палестинцями, та їхні діти. З цих 308 осіб фактично половина - незадокументовані. Тобто у них або паспорти закінчилися, або їх взагалі не було, якщо говорити про дітей», - сказав Микола Нагорний.

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Посольство України буде сприяти забезпеченню тимчасовими документами тих, хто або є громадянами України і мають прострочені документи, або має право стати громадянином України, щоб евакуювати людей із зони конфлікту і перевезти їх в Україну.

Поки що остаточного варіанту, як відбуватиметься евакуація, немає у жодного з посольств, бо є декілька варіантів здійснення евакуації.

Або співробітники посольств разом з транспортними засобами вирушать на КПП "Рафах" для зустрічі і прийому громадян, забезпечення проходження через кордон і документування. Або єгипетська влада забезпечить власними силами зустріч усіх іноземців на кордоні з Палестинськими територіями і забезпечить їх транспортування до більш безпечного пункту для проходження кордону та вже після цього українці будуть перевезені до найближчого аеропорту і відправлені в одну з сусідніх з Україною країн.

Микола Нагорний також зазначає, що питання евакуації з Гази досить складне, тому що на кордоні зібралася велика кількість людей - не тільки іноземців, але і палестинців. Тому забезпечення їх організованого перетину кордону - це великий виклик.

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