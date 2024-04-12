Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  119932 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  116133 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  131384 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  159173 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139036 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133991 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117551 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100242 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  116018 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115705 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  185946 просмотра
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9 апреля 2024, 13:31  •  227477 просмотра

Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Президент Зеленский считает, что июнь должен стать важным для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

политика •   •  2223 просмотра
Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

В минобороны рф заявили о сбитии ночью 5 дронов

Пять украинских беспилотников были сбиты над территорией россии в ростовской и белгородской областях в ночь на 12 апреля, сообщает министерство обороны россии.

Новости Мира •   •  1880 просмотра
В минобороны рф заявили о сбитии ночью 5 дронов

В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона точечные отключения света - Вилкул

В Кривом Роге из-за обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар на объекте энергетики, что повлекло частичное обесточивание города до 3 часов ночи. Сейчас есть только точечные отключения некоторых объектов.

Общество •   •  5546 просмотра
В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона точечные отключения света - Вилкул

Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов

Враг обстрелял четыре громады в Сумской области, в результате чего зафиксировано 39 взрывов. Бил из артиллерии, минометов, также сбросил мину.

Война •   •  6088 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов

В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА

Украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник Shahed в Николаевской области в ночь на 12 апреля.

Война •   •  5673 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА

В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы населенных пунктов, повредив 7 частных домов и объект критической инфраструктуры, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 беспилотник "Шахед" во время ночного налета.

Война •   •  6667 просмотра
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА

Удар рф по Николаеву: количество жертв возросло

37-летний мужчина скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных во время обстрела в Николаевской области.

Война •   •  8801 просмотра
Удар рф по Николаеву: количество жертв возросло

рф несет потери: 840 военных погибли за сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки российские военные понесли потери в 840 человек.

Война •   •  11268 просмотра
рф несет потери: 840 военных погибли за сутки

Атака рф повредила объект критической инфраструктуры и частные дома в Днепропетровской области

В Днепропетровской области загорелся объект критической инфраструктуры и повреждены два частных дома в результате атак российских беспилотников.

Война •   •  15040 просмотра
Атака рф повредила объект критической инфраструктуры и частные дома в Днепропетровской области

За сутки рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиаударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  16408 просмотра
За сутки рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиационных атак, 95 залповых обстрелов