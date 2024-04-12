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За сутки рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиационных атак, 95 залповых обстрелов
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Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский
Президент Зеленский считает, что июнь должен стать важным для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
В минобороны рф заявили о сбитии ночью 5 дронов
Пять украинских беспилотников были сбиты над территорией россии в ростовской и белгородской областях в ночь на 12 апреля, сообщает министерство обороны россии.
В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона точечные отключения света - Вилкул
В Кривом Роге из-за обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар на объекте энергетики, что повлекло частичное обесточивание города до 3 часов ночи. Сейчас есть только точечные отключения некоторых объектов.
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов
Враг обстрелял четыре громады в Сумской области, в результате чего зафиксировано 39 взрывов. Бил из артиллерии, минометов, также сбросил мину.
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА
Украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник Shahed в Николаевской области в ночь на 12 апреля.
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы населенных пунктов, повредив 7 частных домов и объект критической инфраструктуры, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 беспилотник "Шахед" во время ночного налета.
Удар рф по Николаеву: количество жертв возросло
37-летний мужчина скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных во время обстрела в Николаевской области.
рф несет потери: 840 военных погибли за сутки
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки российские военные понесли потери в 840 человек.
Атака рф повредила объект критической инфраструктуры и частные дома в Днепропетровской области
В Днепропетровской области загорелся объект критической инфраструктуры и повреждены два частных дома в результате атак российских беспилотников.
За сутки рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиационных атак, 95 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиаударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.