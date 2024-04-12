Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в июне будет правильно начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом Зеленский сказал во время саммита в Вильнюсе, которого цитирует официальное интернет-представительство Президента, передает УНН.

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"Все противоречия, которые есть в Европе, должны преодолеваться демократическим способом и в переговорах равных. И время, которое можем использовать для сближения, должны использовать, не теряя ни одного дня, а не то что месяца. В июне будет правильно фактически начать переговоры о вступлении Украины (в ЕС - ред)", - сказал Зеленский.

Зеленский надеется, что июнь станет важным и в отношении Формулы мира. Он пригласил страны - участницы саммита принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира в Швейцарии и призвал привлечь к нему мировых лидеров.

Глава государства также призвал страны - участницы саммита Триморья укреплять единство в Евросоюзе.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в приглашении в НАТО уже в этом году, назвав это реалистичным, поскольку Украина защищает общие ценности Альянса и заслуживает надежной безопасности, как и Балтийский регион после вступления Финляндии и Швеции.