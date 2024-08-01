Июль этого года стал пятым самым жарким в рейтинге наблюдений с 1881 года в Киеве, сообщили в четверг в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 24,3°С, что выше климатической нормы на 3,0°С.

"Он стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года в столице", - отметили в учреждении.

Холоднее всего, как указано, было 29 июля, когда минимальная температура снизилась под утро до 14,5°С, а теплее всего - 16 числа, когда максимальная температура повысилась до +36,0°С, установив температурный рекорд.

"Всего за месяц в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Осадков на проспекте Науки выпало 52 мм или 77% климатической нормы.

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