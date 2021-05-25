Ивченко объяснил, почему общины согласно новым "земельным реформам" не смогут распоряжаться полученной землей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Так называемая "земельная реформа" предусматривает также передачу госземель за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность ОТО. Почему это совсем не похоже на удачную попытку децентрализации и по какой причине для общин ничего не изменится, в комментарии "4 канала" объяснил член аграрного комитета, народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, передает УНН.
Цитата:
"Это положительно. Лично я и партия "Батькивщина" давно воевали за то, чтобы передать эти земли общинам. Но, к сожалению, во-первых, Президент в этот закон включил много положений о рынке земли, и возможность на сегодня купли-продажи ценных земель, и снятие верхнего плодородного слоя почвы, и многие другие вопросы, которые не улучшают, а ухудшают землеустройство и землепользование. А во-вторых, если мы говорим о децентрализации и при этом земли (переданы ОТО - ред.) на 20-30 и более лет уже в аренде, то общины от этого ничего не получат", - пояснил Ивченко.
Детали
По мнению народного депутата, решение передать земли общинам запоздало на 5-7 лет, к тому же само регулирование этого вопроса имеет ряд недостатков, которые учла фракция "Батькивщина" в своих правках.
"Нужно было принять нашу поправку, где мы четко говорим о том, что общины через некоторое время смогут разорвать договора аренды, которые на 25-30 лет, и повысить процентную ставку. А потом сдать их в аренду тем, кто даст больше денег и наполнить местный бюджет. Потому общины ждут не распоряжения (землей - ред.), а наполнение местных бюджетов от этого распоряжения, чтобы поддерживать инфраструктуру", - подчеркнул Вадим Ивченко.
Контекст
Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений". Закон предусматривает передачу госземель за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность ОТО.
Дополнение
Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным проекта Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" и послом Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию.