Івченко пояснив, чому громади згідно з новими "земельними реформами" не зможуть розпоряджатися отриманою землею

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"Це позитивно. Особисто я і партія "Батьківщина" давно воювали за те, щоб передати ці землі громадам. Але, на жаль, по-перше, Президент до цього закону включив багато положень щодо ринку землі, і можливість на сьогодні купівлі-продажу цінних земель, і зняття верхнього родючого шару ґрунту, і багато інших питань, які не покращують, а погіршують землеустрій і землекористування. А по-друге, якщо ми говоримо про децентралізацію і при цьому землі (передані ОТГ – ред.) на 20-30 і більше років вже в оренді, то громади від цього нічого не отримають", - пояснив Івченко.

Деталі

На думку народного депутата, рішення передати землі громадам запізнилось на 5-7 років, до того ж саме регулювання цього питання має низку вад, які врахувала фракція "Батьківщина" у своїх правках.

"Потрібно було прийняти нашу правку, де ми чітко говоримо про те, що громади через деякий час зможуть розірвати договори оренди, які на 25-30 років, і підвищити відсоткову ставку. А потім здати їх в оренду тим, хто дасть більше грошей і наповнити місцевий бюджет. Бо громади чекають не на розпорядження (землею – ред.), а на наповнення місцевих бюджетів від цього розпорядження, щоб підтримувати інфраструктуру", - наголосив Вадим Івченко.

Контекст

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Закон передбачає передачу держземель за межами населених пунктів в комунальну власність ОТГ.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і послом Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку.