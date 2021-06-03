Ивченко: поднятие прожиточного минимума запланировано только для увеличения налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко считает, что поддержанный парламентом в первом чтении законопроект, которым запланировано создание предпосылок для повышения прожиточного минимума, сделан для того, чтобы увеличить налоги. Об этом он заявил в эфире "Эспрессо", передает УНН.
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"Поднятие прожиточного минимума, конечно, делается для налогов, потому что у нас все штрафы рассчитываются с прожиточного минимума. То есть теперь это будет не с 2200 грн, а с 4900 грн. Но пенсионеры как получали 2200 - 3000 грн, так и будут получать", - отметил Ивченко.
Детали
Отдельно народный депутат заявил, что фракция "Батькивщина" категорически против подхода, который увеличивает прожиточный минимум только на словах, оставляя пенсии на том же уровне.
"Мы против такого подхода, потому что это уничтожает людей, которые всю жизнь строили страну, жили в ней", - подчеркнул Вадим Ивченко.
Контекст
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3515, предусматривающий изменения в формировании прожиточного минимума "и создание предпосылок для его повышения".