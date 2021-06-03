Івченко: підняття прожиткового мінімуму заплановане лише для збільшення податків

Цитата:

“Підняття прожиткового мінімуму, звичайно, робиться для податків, бо у нас всі штрафи розраховуються з прожиткового мінімуму. Тобто тепер це буде не з 2200 грн, а з 4900 грн. Але пенсіонери як отримували 2200 — 3000 грн, так і будуть отримувати”, — зазначив Івченко.

Деталі

Окремо народний депутат заявив, що фракція “Батьківщина” категорично проти підходу, який збільшує прожитковий мінімум виключно на словах, залишаючи пенсії на тому ж рівні.

“Ми проти такого підходу, бо це знищує людей, які все життя будували країну, жили в ній”, — наголосив Вадим Івченко.

Контекст

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 3515, який передбачає зміни у формуванні прожиткового мінімуму “та створення передумов для його підвищення”.