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Прожитковий мінімум розраховуватимуть по-новому: Рада підтримала законопроект

Київ • УНН

 • 39896 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу, 2 червня, ухвалила за основу проект закону № 3515 щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення. Рішення підтримало 253 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Прожитковий мінімум розраховуватимуть по-новому: Рада підтримала законопроект

Цитата:

“Щодо структури законопроекту: він складається з чотирьох частин. Перша частина — це відв’язка прожиткового мінімуму, друга — методологія, третя — яким чином будуть визначатись заробітні плати, якщо ми відв’яжемо прожитковий мінімум від заробітних плат, і четверта частина — це трансформація”, — сказала голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп Галина Третьякова, представляючи законопроект у парламенті.

Деталі

Зі слів Третьякової, на сьогодні прожитковий як мінімум в 1,9-2,2 раза менший від реального, який має бути в Україні.

Вона зазначила також, що в Україні прожитковий мінімум прив’язаний до заробітних плат у 15 законах.

“Чому важливо сьогодні відв’язати прожитковий мінімум від заробітних плат? Бо коли Рада і бюджет хочуть підняти прожитковий мінімум, одночасно піднімаються і заробітні плати”, — пояснила нардеп.

Так, законопроектом передбачено змінити визначення прожиткового мінімуму, встановивши, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству. Визначати розмір прожиткового мінімуму пропонується в розрахунку на одну особу.

Передбачається, що прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування Державного бюджету на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.

Відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати має становити не менше:

  • у 2021 році — 40%;
  • у 2022 році — 41%;
  • у 2023 році — 42%;
  • у 2024 році — 43%;
  • у 2025 році — 44%;
  • у 2026 році — 45%;
  • у 2027 році — 46%;
  • у 2028 році — 47%;
  • у 2029 році — 48%;
  • у 2030 році — 49%;
  • у 2031 році — 50%.

При цьому, якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом трьох місяців перевищує більш ніж на 10% розмір затвердженого прожиткового мінімуму, уряд на основі моніторингу виконання Державного бюджету має розглянути питання щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Також до 2025 року уряду доручається забезпечити створення органу виконавчої влади, діяльність якого буде спрямована на систематичне дослідження витрат домогосподарств, та затвердити методологію формування прожиткового мінімуму, розрахунок якої базуватиметься на фактичних витратах домогосподарств.

Окрім того, проект акту передбачає внесення змін до законодавчих актів України щодо зміни підходів до встановлення розмірів посадових окладів, а саме не в залежності від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу для відповідних категорій працівників, який передбачається затверджувати законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Для визначення штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення передбачається застосовувати розрахункову одиницю, що затверджується законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Варто зазначити, що, відповідно до зауважень головного науково-експертного управління, проект “не містить жодних змін, які б прямо створювали підґрунтя для підвищення прожиткового мінімуму”.

Що було раніше

Кабінет міністрів України у січні зробив крок до запровадження в Україні нової сучасної методології обчислення прожиткового мінімуму, схваливши внесення відповідного проекту закону до Верховної Ради. Проект закону України передбачає, що прожитковий мінімум має бути вартісною величиною для визначення основних соціальних потреб людини на мінімальному рівні.

Тому, вказали в уряді, прожитковий мінімум має застосовуватися виключно для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів (мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є для особи основним джерелом доходів). На сьогодні в українському законодавстві прожитковий мінімум є розрахунковою величиною для визначення як розміру соціальних виплат, так і розмірів штрафів, зборів, платежів і стягнень.

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