Прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому: Рада поддержала законопроект

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"Относительно структуры законопроекта: он состоит из четырех частей. Первая часть - это отвязка прожиточного минимума, вторая - методология, третья - каким образом будут определяться заработные платы, если мы отвяжим прожиточный минимум от заработных плат, и четвертая часть - это трансформация", - сказала председатель комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп Галина Третьякова, представляя законопроект в парламенте.

Детали

По словам Третьяковой, на сегодня прожиточный как минимум в 1,9-2,2 раза меньше реального, который должен быть в Украине.

Она отметила также, что в Украине прожиточный минимум привязан к заработным платам в 15 законах.

"Почему важно сегодня отвязать прожиточный минимум от заработных плат? Потому что когда Рада и бюджет хотят поднять прожиточный минимум, одновременно поднимаются и заработные платы", - пояснила депутат.

Так, законопроектом предусмотрено изменить определение прожиточного минимума, установив, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Определять размер прожиточного минимума предлагается в расчете на одного человека.

Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирование бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должен составлять не менее:



в 2021 году - 40%;



в 2022 году - 41%;



в 2023 году - 42%;



в 2024 году - 43%;



в 2025 году - 44%;



в 2026 году - 45%;



в 2027 году - 46%;



в 2028 году - 47%;



в 2029 году - 48%;



в 2030 году - 49%;



в 2031 году - 50%.



При этом, если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, правительство на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума.

Также до 2025 года правительству поручается обеспечить создание органа исполнительной власти, деятельность которого будет направлена на систематическое исследование расходов домохозяйств, и утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которой будет базироваться на фактических затратах домохозяйств.

Кроме того, проект акта предусматривает внесение изменений в законодательные акты Украины относительно изменения подходов к установлению размеров должностных окладов, а именно не в зависимости от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников, который предполагается утверждать законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предполагается применять расчетную единицу, что утверждается законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

Стоит отметить, что, в соответствии с замечаниями главного научно-экспертного управления, проект "не содержит никаких изменений, которые бы прямо создавали почву для повышения прожиточного минимума".

Что было ранее

Кабинет министров Украины в январе сделал шаг к внедрению в Украине новой современной методологии исчисления прожиточного минимума, одобрив внесение соответствующего проекта закона в Верховную Раду. Проект закона Украины предусматривает, что прожиточный минимум должен быть стоимостной величиной для определения основных социальных потребностей человека на минимальном уровне.

Поэтому, указали в правительстве, прожиточный минимум должен применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов (минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды государственной социальной помощи, которые являются для лица основным источником доходов).