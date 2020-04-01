Ивано-Франковск направил в лабораторию 70 положительных экспресс-тестов на коронавирус

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ивано-Франковске может резко увеличиться количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом, ведь для проведения полимеразной цепной реакции в лабораторию были отправлены 70 положительных экспресс-тестов на коронавирус. Об этом во время брифинга заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает корреспондент УНН.