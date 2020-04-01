Ивано-Франковск направил в лабораторию 70 положительных экспресс-тестов на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ивано-Франковске может резко увеличиться количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом, ведь для проведения полимеразной цепной реакции в лабораторию были отправлены 70 положительных экспресс-тестов на коронавирус. Об этом во время брифинга заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает корреспондент УНН.
“Мы провели 225 тестов, из них 76 обнаружили положительных результатов. Проводим тесты по клиническим показателям, а также врачам... 70 этих тестов передали на ПЦР-системы поэтому ожидаем результатов, поэтому не бойтесь, что статистика резко возрастет”, — сообщил Марцинкив.
Он отметил, что в больнице города 8 тяжелых пациентов, ни один из них не подключен к искусственной вентиляции легких, однако нуждаются в кислороде.
Напомним, что в Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда из-за коронавируса.