Ивано-Франковск направил в лабораторию 70 положительных экспресс-тестов на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60946 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71192 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 84726 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83034 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103261 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85698 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102639 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105852 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130915 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130316 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103553 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109065 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107479 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107028 просмотра
Актуальное
Ивано-Франковск направил в лабораторию 70 положительных экспресс-тестов на коронавирус

Ивано-Франковск направил в лабораторию 70 положительных экспресс-тестов на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 19076 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ивано-Франковске может резко увеличиться количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом, ведь для проведения полимеразной цепной реакции в лабораторию были отправлены 70 положительных экспресс-тестов на коронавирус. Об этом во время брифинга заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает корреспондент УНН.

“Мы провели 225 тестов, из них 76 обнаружили положительных результатов. Проводим тесты по клиническим показателям, а также врачам... 70 этих тестов передали на ПЦР-системы поэтому ожидаем результатов, поэтому не бойтесь, что статистика резко возрастет”, — сообщил Марцинкив.

Он отметил, что в больнице города 8 тяжелых пациентов, ни один из них не подключен к искусственной вентиляции легких, однако нуждаются в кислороде.

Напомним, что в Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда из-за коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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