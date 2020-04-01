Івано-Франківськ надіслав до лабораторії 70 позитивних експрес-тестів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Івано-Франківську може різко збільшитись кількість зафіксованих випадків інфікування коронавірусом, адже для проведення полімеразної ланцюгової реакції в лабораторію були відправлені 70 позитивних експрес-тестів на коронавірус. Про це під час брифінгу заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає кореспондент УНН.
“Ми провели 225 тестів, з них 76 виявили позитивних результатів. Проводимо тести по клінічних показах, а також лікарям... 70 цих тестів передали на ПЛР-системи тому очікуємо результатів, тому не лякайтесь, що статистика різко зросте”, — повідомив Марцінків.
Він зазначив, що в лікарні міста 8 важких пацієнтів, жоден з них не підключений до штучної вентиляції легенів, проте потребують кисню.
Нагадаємо, що у Чернівецькій області запровадили особливий режим в’їзду та виїзду через коронавірус.