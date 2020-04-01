На Буковині ввели особливий режим в'їзду та виїзду

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Чернівецькій області запровадили особливий режим в'їзду та виїзду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає УНН.

"Згідно рішення Державної комісії ТЕБ (техногенно-екологічної безпеки - ред.) та НС у Чернівецькій області запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду", - написав Осачук.

Він зазначив, що деталі запровадженого режиму будуть відомі згодом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні можуть ввести режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.

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