На Буковине ввели особый режим въезда и выезда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Черновицкой области ввели особый режим въезда и выезда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук, передает УНН.
"Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ (техногенно-экологической безопасности - ред.) и ЧС в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда", - написал Осачук.
Он отметил, что детали введенного режима будут известны позже.
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Напомним, что в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.