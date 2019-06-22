Иван Дорн мечтает стать мэром Славутича и сделать из него туристический центр

"Хочу стать мэром Славутича через некоторое время. Хочу там старость встречать. У меня есть множество идей. Я хочу сделать из него туристический центр", заявил Дорн.

"У меня есть большое желание вернуться в город Славутич и сделать там какое-то интересное культурное движение. Он достоен этого. Во-первых, с точки зрения децентрализации. Там очень классная, креативная молодежь. Такой кластер или катализатор интересной молодежи. Вы можете судить по мне", добавил певец.

Напомним, песню Afrika Ивана Дорна номинировали на премию YUNA-2019 в номинации "Лучший электронный хит".